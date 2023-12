Tanfield Aktie: Wer abwartet, ist gut beraten

Tanfield-Aktie übertrifft Branchendurchschnitt um fast 21 Prozent

In den letzten 12 Monaten konnte die Tanfield-Aktie eine beachtliche Performance von 13,5 Prozent verzeichnen. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der "Kapitalmärkte"-Branche im Durchschnitt um -7,46 Prozent. Dies bedeutet, dass Tanfield eine Outperformance von +20,96 Prozent im Branchenvergleich erzielt hat. Im "Finanzen"-Sektor lag die mittlere Rendite bei -4,48 Prozent, wobei Tanfield um 17,97 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen wird Tanfield in dieser Kategorie mit einem "Gut"-Rating eingestuft.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien wurde in den letzten zwei Wochen als eher neutral bewertet. Die Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen führte zu dem Schluss, dass die Anleger-Stimmung eine "Neutral"-Einstufung erlaubt, da überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden.

In der technischen Analyse wird deutlich, dass der aktuelle Schlusskurs der Tanfield-Aktie von 3,8 GBP um +8,88 Prozent über dem Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (3,49 GBP) liegt, was einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Betrachtet man den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen, so ergibt sich ein Wert von 3,91 GBP, wobei der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (-2,81 Prozent) liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung auf kurzfristigerer Analysebasis.

Der Relative Strength Index (RSI) wurde sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis für Tanfield betrachtet. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 100 Punkte, was darauf hindeutet, dass Tanfield momentan überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Auf 25-Tage-Basis ist Tanfield weder überkauft noch -verkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich also ein gemischtes Bild für die Tanfield-Aktie, wobei sie in der Branchenvergleichs-Performance und in der technischen Analyse gute Bewertungen erhält, während die Anleger-Stimmung und der RSI eher neutral bis schlecht ausfallen.