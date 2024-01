Tanfield Aktie: Rally oder Absturz - das entscheidet sich nun!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse. Tanfield weist mit einem Wert von 1,17 ein deutlich günstigeres KGV auf als der Branchendurchschnitt im Bereich "Kapitalmärkte" und gilt daher als unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 20,09, was einer Differenz von 94 Prozent entspricht. Aus diesem Grund wird die Aktie als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Hinsichtlich der Dividende beträgt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Tanfield aktuell 0. Dies führt zu einer negativen Differenz von -6,02 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Kapitalmärkte". Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Tanfield von den Analysten eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an und reicht von 0 bis 100. Der RSI der Tanfield liegt bei 50, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 54, was ebenfalls als "Neutral" betrachtet wird. Insgesamt erhält Tanfield daher in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral".

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs der Tanfield von 3,9 GBP mit einer Entfernung von +11,11 Prozent vom GD200 (3,51 GBP) als "Gut"-Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 3,89 GBP auf, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Zusammenfassend wird der Kurs der Tanfield-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.