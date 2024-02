Tanfield Aktie: Kommt jetzt der Schock?

Die technische Analyse der Tanfield-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 0,04 GBP liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,037 GBP liegt, was einer Abweichung von -7,5 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Analyse erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit 0,04 GBP unter dem aktuellen Kurs, was ebenfalls einer Abweichung von -7,5 Prozent entspricht. Daher wird die Tanfield-Aktie auch auf kurzfristiger Basis mit einem "Schlecht"-Rating bedacht, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" für das Unternehmen führt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnte in den letzten vier Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Tanfield festgestellt werden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht mit "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigt keine signifikante Veränderung, weshalb auch hier ein "Neutral"-Rating vergeben wird.

Die Dividendenrendite für Tanfield beträgt derzeit 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert für diese Aktie liegt. Daher erhält das Unternehmen in Bezug auf die Dividendenpolitik eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.

Im Branchenvergleich hat die Tanfield-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 18,1 Prozent erzielt, was 23,47 Prozent über dem Durchschnitt im Sektor "Finanzen" liegt. Im Bereich "Kapitalmärkte" liegt die Aktie sogar 24,74 Prozent über der mittleren jährlichen Rendite. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.