Tanfield Aktie: Ist das wirklich normal?

Die Stimmung und das Interesse in der Internet-Kommunikation für die Aktie von Tanfield haben sich in den letzten Wochen kaum verändert. Daher wird die Aktie von uns als "Neutral" bewertet. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, weshalb Tanfield auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt (Kapitalmärkte) wird Tanfield von uns als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 1,14, was einem Abstand von 94 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 19,35 entspricht. Auf fundamentalen Basis erhält die Aktie daher eine "Gut"-Empfehlung.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Tanfield-Aktie mit 3,8 GBP um +9,2 Prozent über dem GD200 (3,48 GBP) liegt, was ein "Gut"-Signal darstellt. Der GD50, welcher die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, steht hingegen bei 3,92 GBP, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Zusammenfassend wird der Kurs der Tanfield-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass Tanfield auf 7-Tage-Basis als überkauft eingestuft wird, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auf 25-Tage-Basis hingegen wird die Aktie als "Neutral" eingestuft, da sie weder überkauft noch überverkauft ist.

Insgesamt ergibt sich somit eine eher negative Bewertung für die Tanfield-Aktie basierend auf unserer Analyse.