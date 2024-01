Tanfield Aktie: Einfach nur Wahnsinn, was hier passiert

Der Relative Strength Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen Zeitraum von 7 Tagen zu betrachten. Für Tanfield liegt der RSI aktuell bei 50, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird sie als "Neutral" eingestuft. Beim RSI25, der die relative Bewegung über 25 Tage betrachtet, ergibt sich ein Wert von 57, was ebenfalls auf eine neutrale Einstufung hindeutet. Insgesamt wird die RSI-Einstufung daher als "Neutral" betrachtet.

Die 200-Tage-Linie (GD200) von Tanfield liegt derzeit bei 3,52 GBP, was der Aktie die Einstufung "Gut" einbringt. Dies liegt daran, dass der Aktienkurs selbst bei 3,9 GBP liegt und damit einen Abstand von +10,8 Prozent zum GD200 aufweist. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 3,9 GBP, was einer neutralen Differenz von 0 Prozent entspricht. Insgesamt ergibt sich daher für Tanfield eine "Gut"-Einstufung basierend auf beiden Zeiträumen.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Das Stimmungsbild und die Anzahl der Beiträge in den sozialen Medien bleiben neutral, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" in dieser Kategorie führt.

Im Branchenvergleich konnte Tanfield in den letzten 12 Monaten eine Performance von 16,56 Prozent erzielen, während ähnliche Aktien aus der "Kapitalmärkte"-Branche im Durchschnitt um -5,31 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +21,87 Prozent für Tanfield. Im "Finanzen"-Sektor lag die Rendite bei -2,69 Prozent, wobei Tanfield 19,25 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen erhält Tanfield ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.