Tandy Leather Factory Aktie: Mit wahnsinniger Geschwindigkeit!

Der Aktienkurs von Tandy Leather Factory hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 1,56 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") 7,74 Prozent über dem Durchschnitt (-6,18 Prozent) liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Spezialität Einzelhandel" beträgt 1,89 Prozent, und Tandy Leather Factory liegt aktuell 0,33 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Tandy Leather Factory überwiegend negativ diskutiert, obwohl in den letzten ein, zwei Tagen positive Themen überwogen haben. Aufgrund dieser Gemütslage wird die Aktie heute als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Tandy Leather Factory mit 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 3,44 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung für die Dividendenpolitik der Aktie führt.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Tandy Leather Factory liegt bei einem Wert von 16, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 35,63 als unterbewertet gilt. Aus fundamentalen Kriterien erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung.