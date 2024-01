Tandy Leather Factory Aktie: Wunder zur Mittagsstunde!

Der Aktienkurs von Tandy Leather Factory verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von -0,46 Prozent, was 11,52 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 11,06 Prozent liegt. Im Bereich "Spezialität Einzelhandel" erzielte die Aktie eine mittlere jährliche Rendite von -3,46 Prozent, wobei Tandy Leather Factory aktuell 2,99 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser Werte wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für Tandy Leather Factory liegt bei 18,92 und wird daher als "Gut" eingestuft. Der RSI25 beträgt 31,58, was zu einer Einstufung als "Neutral" für einen Zeitraum von 25 Tagen führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein Rating von "Gut" basierend auf dem RSI.

In Bezug auf die technische Analyse weicht der Durchschnitt des Schlusskurses der Tandy Leather Factory-Aktie für die letzten 200 Handelstage (4,28 USD) um +13,32 Prozent ab, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (4,25 USD) liegt mit einer Abweichung von +14,12 Prozent über dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie somit ein "Gut"-Rating basierend auf der einfachen Charttechnik.

In Bezug auf die fundamentale Analyse weist die Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 15,78 auf, was 57 Prozent niedriger ist als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Spezialität Einzelhandel" (36,92). Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer Gesamteinstufung als "Gut" basierend auf der fundamentalen Analyse.