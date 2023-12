Tandy Leather Factory Aktie: Was die Zahlen bedeuten!

Bei der Bewertung einer Aktie spielen nicht nur harte Faktoren wie Umsatz und Gewinn eine Rolle, sondern auch weiche Faktoren wie die Stimmung und das Kommunikationsverhalten im Netz. In Bezug auf Tandy Leather Factory zeigt die Diskussionsintensität eine durchschnittliche Aktivität, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Aus technischer Sicht ergibt sich eine neutrale Bewertung der Tandy Leather Factory-Aktie. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt zeigen nur geringe Abweichungen vom aktuellen Schlusskurs. Insgesamt erhält das Unternehmen also auch aus charttechnischer Sicht eine neutrale Bewertung.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt negativ. In den vergangenen Wochen dominierten vor allem negative Themen die Diskussionen, was zu einer insgesamt schlechten Einschätzung führt.

Auch in Bezug auf die Dividende schneidet Tandy Leather Factory schlecht ab. Die Dividendenrendite von 0% liegt deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 3,42%. Somit erhält die ausgeschüttete Dividende ebenfalls eine schlechte Bewertung.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale bis schlechte Einschätzung für Tandy Leather Factory in Bezug auf verschiedene Faktoren wie Diskussionsintensität, Stimmungsänderung, Anleger-Stimmung und Dividende.