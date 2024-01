Tandy Leather Factory Aktie: Tut sie es schon wieder?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei überkauften Titeln könnten kurzfristig Kursrückgänge zu erwarten sein, während überverkaufte Titel eher Kursgewinne zeigen könnten. Bei Tandy Leather Factory zeigt der RSI7 einen aktuellen Stand von 40 Punkten, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält es eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der RSI25, der weniger stark schwankt, liegt bei 32,13 und weist ebenfalls darauf hin, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält es auch für den RSI25 eine "Neutral"-Einstufung.

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet Tandy Leather Factory im Vergleich zum Branchendurchschnitt eine niedrigere Rendite von 0 % aus, was 3,38 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher wird der Ertrag als "Schlecht" eingestuft.

Im Vergleich zur "Spezialität Einzelhandel"-Branche zeigt Tandy Leather Factory in den letzten 12 Monaten eine Performance von -0,46 Prozent, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um -4,61 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +4,15 Prozent für Tandy Leather Factory in diesem Branchenvergleich. Im Sektorvergleich liegt die Rendite des "Zyklischen Konsumgüter"-Sektors bei 10,44 Prozent, was 10,9 Prozent über der Rendite von Tandy Leather Factory liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten darauf hin, dass die Einschätzungen und Stimmungen rund um Tandy Leather Factory überwiegend positiv sind. Daher wird das Unternehmen von unserer Redaktion als "Gut" eingestuft. Zusammenfassend ist die Aktie von Tandy Leather Factory bezogen auf die Anlegerstimmung als "Gut" angemessen bewertet.