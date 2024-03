Tandy Leather Factory Aktie: Jetzt aber!

Die Tandy Leather Factory schüttet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Spezialität Einzelhandel, was zu einer Differenz von 3,45 Prozentpunkten führt. Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Bewertung "Schlecht". In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt die Aktie mit einem Wert von 16,66 unter dem Branchendurchschnitt, was einer Differenz von 53 Prozent entspricht. Dies deutet auf eine günstige Bewertung hin, weshalb die Aktie auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut" erhält.

In den vergangenen 12 Monaten verzeichnete die Tandy Leather Factory-Aktie eine Performance von 1,56 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Spezialität Einzelhandel"-Branche im Durchschnitt um -0,08 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +1,64 Prozent im Branchenvergleich. Im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite der Tandy Leather Factory sogar 7,74 Prozent über dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser ähnlichen Rendite im Branchenvergleich und der Überperformance im Sektorvergleich erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es in den letzten Monaten keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war ebenfalls nicht bedeutend höher oder niedriger als üblich. Daher erhält die Tandy Leather Factory-Aktie ein "Neutral"-Rating in diesem Bereich.