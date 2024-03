Tandy Leather Factory Aktie: Genau das was haben wir angekündigt

Die Tandy Leather Factory hat eine niedrige Dividendenrendite von 0 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 3,46 % als schlecht eingestuft wird. In fundamentaler Hinsicht wird die Aktie als unterbewertet angesehen, da ihr Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 16,66 deutlich unter dem Branchen-KGV von 35,81 liegt. Daher wird die Aktie auf fundamentaler Basis als gut empfohlen.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen eine überwiegend positive Stimmung und Meinung über Tandy Leather Factory in den letzten beiden Wochen, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als gut angemessen bewertet wird.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird die Tandy Leather Factory-Aktie weder als überkauft noch überverkauft eingestuft, sowohl für die letzten 7 Tage (Wert: 34) als auch für die letzten 25 Handelstage (Wert: 42,02). Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating basierend auf der RSI-Analyse.