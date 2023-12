Tandy Leather Factory Aktie: Anleger sollten vorbereitet sein …

Die Tandy Leather Factory-Aktie wird aus charttechnischer Sicht neutral bewertet, da der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 4,28 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 4,4 USD liegt, was einer Abweichung von +2,8 Prozent entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 4,22 USD nahe dem letzten Schlusskurs (+4,27 Prozent Abweichung). Somit erhält die Aktie in beiden Fällen ein "Neutral"-Rating.

Vom fundamentalen Standpunkt aus betrachtet, weist die Tandy Leather Factory-Aktie ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 15 auf, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Spezialität Einzelhandel" im Durchschnitt ein KGV von 37 aufweisen. Dies legt nahe, dass die Aktie unterbewertet ist, was von der Redaktion mit einer "Gut"-Einschätzung honoriert wird.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Tandy Leather Factory mit 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 3,4 Prozent. Verglichen mit ähnlichen Unternehmen aus der "Spezialität Einzelhandel"-Branche beträgt die Differenz -3 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

Die Stimmung zu Tandy Leather Factory hat sich in den letzten Wochen deutlich eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. In Bezug auf die Diskussionsstärke in den sozialen Medien wurde keine außergewöhnliche Aktivität gemessen, weshalb die Aktie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.