Tandem Diabetes Care Aktie: Wie reagieren Sie darauf?

Die Aktie der Tandem Diabetes Care wird von Analysten langfristig als "Gut"-Titel eingestuft. Von insgesamt 18 Analysten bewerteten 3 die Aktie als "Gut", 3 als "Neutral" und keine als "Schlecht". Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber der Durchschnitt der Kursziele der Analysten liegt bei 42 USD, was einer Erwartung von 72,91 Prozent entspricht, da der aktuelle Schlusskurs bei 24,29 USD liegt. Auf Basis dieser Schätzungen erhält die Aktie daher die Bewertung "Gut".

In Bezug auf die technische Analyse wird der Relative Strength Index (RSI) für die Tandem Diabetes Care mit 47,73 als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 59,45 und bestätigt ebenfalls die "Neutral"-Einschätzung. Damit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf Basis des RSI.

Auch die technische Analyse der Aktie zeigt eine eher neutrale Einschätzung. Der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 25,13 USD, während der letzte Schlusskurs bei 24,29 USD liegt, was einer Abweichung von -3,34 Prozent entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage bestätigt diese neutrale Bewertung, da der letzte Schlusskurs mit 25,54 USD ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Sowohl die Stimmungslage als auch die Kommunikationsfrequenz wurden als unverändert bewertet, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Insgesamt wird die Aktie der Tandem Diabetes Care auf Basis der Analystenbewertungen, des RSI, der technischen Analyse und des Sentiments in den sozialen Medien als "Neutral" eingestuft.