Tandem Diabetes Care Aktie: Kann es das wirklich schon gewesen sein?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Tandem Diabetes Care beträgt das aktuelle KGV 520. Im Vergleich haben vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" im Durchschnitt ein KGV von 96. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist Tandem Diabetes Care somit überbewertet und erhält in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Einschätzung.

Die Stimmung rund um Aktien wird neben den Analysen aus Bankhäusern auch anhand des langfristigen Stimmungsbilds unter Investoren und Nutzern im Internet gemessen. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Bei der Aktie von Tandem Diabetes Care zeigte die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine unterdurchschnittliche Aktivität, wodurch sich eine "Schlecht"-Bewertung ergibt. Auch die Rate der Stimmungsänderung für Tandem Diabetes Care ist negativ, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Somit erhält die Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".

In den vergangenen zwei Wochen wurde Tandem Diabetes Care von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Auch in den vergangenen Tagen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammenfassend ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein prominenter Indikator zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Für Tandem Diabetes Care ergibt sich ein RSI von 12,28, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Der RSI für 25 Tage beläuft sich auf 9,93, ebenfalls eine Einstufung als "Gut". Insgesamt führt dieses Gesamtbild zu einem Rating "Gut".