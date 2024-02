Tandem Diabetes Care Aktie: Anleger werden sich richtig freuen!

Die Tandem Diabetes Care-Aktie erhält eine schlechte Bewertung für ihre Dividendenrendite, die 91,45 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0 Prozent. Dies bedeutet, dass die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt wird.

In den letzten 12 Monaten haben Analysten der Tandem Diabetes Care 3-mal die Bewertung "Gut", 3-mal die Bewertung "Neutral" und keinmal die Bewertung "Schlecht" vergeben. Langfristig erhält der Titel von institutioneller Seite aus die Bewertung "Gut". Im vergangenen Monat gab es keine neuen Analystenupdates zu Tandem Diabetes Care. Die Analysten erwarten eine Kursentwicklung von 71,99 Prozent und haben ein mittleres Kursziel bei 42 USD festgelegt. Insgesamt bewerten institutionelle Analysten die Aktie daher positiv.

Der Relative Strength Index (RSI) der Tandem Diabetes Care-Aktie zeigt, dass das Wertpapier überverkauft ist. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt aktuell 22, während der RSI der letzten 25 Handelstage zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs ein positives Rating.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Tandem Diabetes Care bei 25,06 USD, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 24,42 USD, was einem Abstand von -2,55 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage führt zu einem neutralen Signal, da die Aktie derzeit eine Differenz von -4,65 Prozent aufweist. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Gesamtbewertung auf Basis der technischen Analyse.