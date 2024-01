Tanami GoldL Aktie: Das war nicht abzusehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Gold":

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv für die Anleger des Unternehmens Tanami Gold Nl. Positive Themen dominierten die Diskussion an fünf Tagen, während an drei Tagen überwiegend negative Kommunikation stattfand. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen gesprochen, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Gut" führt. Das Anleger-Sentiment wird somit als "Gut" eingestuft.

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich für die Tanami Gold Nl-Aktie ein Durchschnitt von 0,04 AUD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0.035 AUD, was einem Unterschied von -12,5 Prozent entspricht. Daher wird eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht vergeben. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt weisen einen Abstand zum letzten Schlusskurs auf, wodurch die Aktie auch auf kurzfristiger Basis ein "Schlecht"-Rating erhält. Insgesamt wird Tanami Gold Nl also auch in der einfachen Charttechnik als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength-Index ordnet die Aktie der Tanami Gold Nl als Neutral-Titel ein. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Tanami Gold Nl-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 100, was eine "Schlecht"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 53,85, der eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Das Gesamtranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators ergibt somit ein "Schlecht".

Die Stimmung für Tanami Gold Nl hat sich in den vergangenen Wochen deutlich eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, wodurch eine "Neutral"-Bewertung für Tanami Gold Nl vergeben wird. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.

