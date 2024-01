Tan Chong Aktie: Das war abzusehen!

Tan Chong Aktie: Analyse der Performance und des Sentiments

Die Tan Chong Aktie hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -14,32 Prozent verzeichnet. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Händler"-Branche im Durchschnitt um -3,96 Prozent gefallen, was zu einer Underperformance von -10,36 Prozent für Tan Chong führt. Auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 1,59 Prozent erzielte, liegt Tan Chong mit einer Abweichung von 15,91 Prozent unter dem Durchschnitt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmung rund um die Tan Chong Aktie wurde anhand von Analysen aus Bankhäusern sowie dem langfristigen Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet untersucht. Dabei zeigte sich, dass die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität aufweist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt ergibt sich somit für die Aktie von Tan Chong bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Tan Chong mit einem Wert von 7,24 Prozent aktuell über dem Branchendurchschnitt. Die "Händler"-Branche hat hingegen einen Wert von 5,33 Prozent, was zu einer Differenz von +1,91 Prozent zur Tan Chong-Aktie führt. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie von der Redaktion eine "Gut"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die Tan Chong Aktie mit einem Kurs von 1,4 HKD derzeit -4,76 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Hingegen zeigt die Einstufung auf Basis der vergangenen 200 Tage eine Distanz zum GD200 von -14,11 Prozent, was zu einer Gesamteinschätzung von "Schlecht" führt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Neutral" eingestuft.