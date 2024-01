Tan Chong Aktie: Wie wichtig ist diese Entwicklung?

Der Aktienkurs von Tan Chong verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von -7,82 Prozent, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") eine Unterperformance von 11,84 Prozent darstellt. Der Branchendurchschnitt lag bei 4,02 Prozent. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Händler" betrug -4,08 Prozent, und Tan Chong liegt aktuell 3,74 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie insgesamt eine Bewertung von "Schlecht".

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Tan Chong derzeit bei 6,69 Prozent, was über dem Branchendurchschnitt von 5,27 Prozent liegt. Dies ergibt eine Differenz von +1,42 Prozent zur "Händler"-Branche und führt zu einer "Gut"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Tan Chong neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den vergangenen ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aus diesem Grund erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung und insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Die technische Analyse betrachtet für Aktien auch das Verhältnis der Aufwärtsbewegungen und der Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index auf. Aktuell liegt der RSI-Wert von Tan Chong bei 58,33, was als "Neutral" eingestuft wird. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich ebenfalls ein neutraler Wert von 56. Insgesamt resultiert daraus für die RSI die Einstufung "Neutral".