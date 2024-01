Tamura Aktie: Hier braucht man sich keine Sorgen machen!

Der Relative Strength-Index, RSI, ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen innerhalb eines Zeitraums von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Die RSI der Tamura führt bei einem Niveau von 30 zur Einstufung "Gut". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 54,14 und zeigt eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Zusammenfassend ergibt sich eine Gesamteinschätzung von "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Tamura von 555 JPY um 12,64 Prozent unter dem GD200 (635,29 JPY) liegt, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Im Gegensatz dazu weist der GD50, mit einem Kurs von 537,42 JPY, ein "Neutral"-Signal auf, da der Abstand +3,27 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Tamura-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In Bezug auf Tamura wurden in den letzten zwei Wochen neutrale Diskussionen geführt, ohne positive oder negative Ausschläge. In den vergangenen ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung.

Das Sentiment und der Buzz rund um Tamura werden auch über einen längeren Zeitraum hinweg beobachtet und ausgewertet. Dabei zeigt sich, dass die Aktie eine durchschnittliche Aktivität aufweist, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung hat in diesem Zeitraum kaum Änderungen erfahren, was eine Einschätzung als "Neutral"-Wert bedeutet. Insgesamt ergibt sich somit für Tamura in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".