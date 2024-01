Tamron Aktie: Anleger aufgepasst!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt. Der RSI der Tamron-Aktie für die letzten 7 Tage liegt bei 35, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch der RSI der letzten 25 Tage (31,02) zeigt ein ähnliches Bild und führt zu einer "Neutral"-Bewertung für die Aktie.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Tamron überwiegend positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung für die Aktie führt.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität für Tamron durchschnittlich ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Allerdings zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einstufung führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die 200-Tage-Linie der Tamron-Aktie aktuell bei 4067,14 JPY verläuft. Dies führt zu einer "Gut"-Einstufung, da der Aktienkurs selbst bei 5320 JPY aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +30,8 Prozent aufgebaut hat. Auch das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (4593,6 JPY) führt zu einem "Gut"-Signal.

Insgesamt ergibt sich also eine eher neutrale bis positive Einschätzung für die Tamron-Aktie auf Basis der verschiedenen Analysen.