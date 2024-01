Tameny Aktie: Das hat man vor kurzer Zeit nicht erwartet …

In den letzten Wochen hat sich das Stimmungsbild bei Tameny nicht wesentlich verändert. Weder besonders positive noch negative Themen wurden in den sozialen Medien registriert, daher erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion gab es keine signifikanten Unterschiede, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien und auch hier war die Diskussion über Tameny in den letzten zwei Wochen neutral. In den letzten Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die technische Analyse der Tameny-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 115,62 JPY liegt, während der letzte Schlusskurs bei 110 JPY nur um 4,86 Prozent niedriger liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Ebenso liegt der letzte Schlusskurs von 108,42 JPY in der Nähe des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage zeigt einen Wert von 44, was darauf hindeutet, dass die Tameny-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI der letzten 25 Handelstage bestätigt diese Einschätzung mit einem Wert von 49,25. Die Analyse der RSIs führt daher zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" für Tameny.