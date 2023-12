Tameny Aktie: Viel Lärm um nichts?

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Bewertung einer Aktie. In den letzten Tagen war die Aktie von Tameny ein viel diskutiertes Thema in den sozialen Medien. Dabei gab es weder besonders positive noch negative Ausschläge. Auch wurden keine stark positiven oder negativen Themen rund um Tameny diskutiert. Alles in allem führt dies zu einer "Neutral"-Bewertung der Anlegerstimmung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt der Tameny-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 117,44 JPY liegt, während der letzte Schlusskurs bei 108 JPY lag, was einer Abweichung von -8,04 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Daten erhält Tameny eine "Schlecht"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 109,48 JPY, was einer Abweichung von nur -1,35 Prozent entspricht, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Tameny auf Basis der trendfolgenden Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Das Internet kann die Stimmung bezüglich Aktien verstärken oder sogar verändern. In Bezug auf die Diskussionintensität zeigt Tameny langfristig eine mittlere Aktivität, weshalb eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Tameny liegt bei 78,57 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie als überkauft eingestuft wird. Dahingegen liegt der RSI25 bei 50, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Tameny eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.