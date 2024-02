Tameny Aktie: Kaufen, verkaufen oder halten?

Die Analyse der Stimmung und des Buzz in den sozialen Medien zeigt, dass es bei Tameny in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen gegeben hat. Sowohl das Stimmungsbild als auch die Kommunikationsfrequenz blieben unverändert, weshalb die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet wird.

Das Anleger-Sentiment, ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie, zeigt ebenfalls keine besonders positiven oder negativen Ausschläge in den Diskussionen der sozialen Medien. Weder positive noch negative Themen haben den Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen stark beschäftigt, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

In der technischen Analyse ergibt sich ein ähnliches Bild, wobei der Durchschnitt des Schlusskurses der Tameny-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 111,7 JPY liegt. Der letzte Schlusskurs weicht nur um -0,63 Prozent davon ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch auf 50-Tage-Basis wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bedacht.

Der Relative Strength Index (RSI), ein Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel, zeigt für die Tameny-Aktie in den letzten 7 und 25 Tagen ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Der RSI der letzten 7 Tage hat einen Wert von 55, während der RSI auf 25-Tage-Basis bei 51,61 liegt.

Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Bewertung für Tameny sowohl in Bezug auf die Stimmung und den Buzz in den sozialen Medien als auch in der technischen Analyse und im Relative Strength Index.