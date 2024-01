Tameny Aktie: Hier kommen die nächsten guten Nachrichten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator, der es Anlegern ermöglicht, die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI misst das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tage als RSI25) und normiert es auf einen Wertebereich von 0 bis 100. Der Tameny-RSI liegt derzeit bei 27,27, was einer Bewertung als "Gut" entspricht. Der RSI25 beträgt 48,53 und führt zu einer Einstufung als "Neutral" für einen Zeitraum von 25 Tagen. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Gut".

Die Stimmungslage unter Anlegern in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Das Interesse an Diskussionen über das Unternehmen Tameny war gering, was zu einer neutralen Bewertung der Aktie durch die Redaktion führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien beeinflussen das Anleger-Sentiment und können zu neuen Einschätzungen für Aktien führen. Bei Tameny wurde eine mittlere Diskussionsintensität gemessen, was zu einer neutralen Bewertung des langfristigen Stimmungsbildes führt.

Die technische Analyse der Tameny-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 116,18 JPY liegt, während der letzte Schlusskurs bei 111 JPY lediglich 4,46 Prozent davon abweicht. Sowohl der langfristige als auch der kurzfristige Durchschnitt führen zu einer neutralen Bewertung der Tameny-Aktie aus charttechnischer Sicht.

Insgesamt erhält die Tameny-Aktie somit ein neutrales Rating basierend auf dem Relative Strength Index, dem Anleger-Sentiment und der technischen Analyse.