Tamedia Aktie: Wie lange Anleger noch warten müssen

Der Relative Strength Index (RSI) wird zur Bewertung des aktuellen Zustands eines Wertpapiers verwendet, um festzustellen, ob es "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Indikator basiert auf der Beziehung zwischen Auf- und Abwärtsbewegungen im Laufe der Zeit und wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Bei der Analyse von Tx wurden sowohl der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage als auch der etwas langfristigere RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 41,3 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Tx-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, daher wird sie als "Neutral" eingestuft. Im Gegensatz dazu zeigt der RSI25, dass Tx überverkauft ist, und wird daher mit "Gut" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung festgestellt werden. Die Bewertung in diesem Punkt ist daher "Neutral". Gleiches gilt für die Stärke der Diskussion, da keine wesentlichen Unterschiede festgestellt wurden. Insgesamt erhält Tx für diese Stufe daher ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.

Bei der technischen Analyse wurde der gleitende Durchschnitt betrachtet, um festzustellen, ob sich die Tx-Aktie in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt beträgt aktuell 100,63 CHF, während der letzte Schlusskurs bei 105,4 CHF liegt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auf der anderen Seite zeigt der 50-Tage-Durchschnitt einen Schlusskurs von 92,61 CHF, was über dem gleitenden Durchschnitt liegt und somit zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt wird Tx auf Basis der trendfolgenden Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Die Analyse der Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Tx eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren überwiegend neutral. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse wird Tx daher insgesamt mit einer "Neutral"-Einschätzung bewertet.