Tamedia Aktie: Was diese Entwicklungen verraten!

Der Relative Strength Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses im Zeitverlauf zu betrachten. Für die Aktie Tx beträgt der RSI-Wert derzeit 36,59, was auf eine neutrale Einstufung hinweist. Auch bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein neutraler Wert von 46. Somit wird die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung werden ebenfalls berücksichtigt. Die Aktivität von Tx deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität hin, was zu einer neutralen Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnittskurs betrachtet. Der GD200-Wert von 105,16 CHF liegt deutlich unter dem aktuellen Kurs der Aktie (135,2 CHF) und führt zu einer positiven Bewertung als "Gut". Auch der GD50-Wert von 127,77 CHF entspricht einer Abweichung von +5,82 Prozent und führt zu einer guten Bewertung der Aktie.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen eine überwiegend negative Stimmung und Meinungen rund um die Aktie Tx in den vergangenen Wochen, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Einstufung basierend auf dem RSI und der Diskussionsintensität, während die technische Analyse eine positive Bewertung der Aktie liefert. Die Anlegerstimmung wird jedoch als negativ bewertet.