Tamedia Aktie: Keine Panik!

Der Relative Strength Index (RSI) gibt Aufschluss darüber, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für die Tx-Aktie liegt der RSI der letzten 7 Tage bei 70, was bedeutet, dass das Wertpapier überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating bekommt. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 53,2, was darauf hindeutet, dass die Tx-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und als "Neutral" eingestuft wird.

Das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien zeigen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Tx. Es gab keine signifikante Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Beiträge zu Tx ist im Vergleich zum Normalniveau unverändert geblieben, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Tx-Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

Die Anleger-Stimmung bei Tx in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den letzten ein bis zwei Tagen waren weder positive noch negative Themen in den Diskussionen dominant, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Aus technischer Sicht ist die Tx-Aktie zurzeit -5,49 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt -21,56 Prozent und führt somit ebenfalls zu einer Einschätzung von "Schlecht".