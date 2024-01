Tamedia Aktie: Ganz ruhig bleiben!

Die Analyse der Aktienkurse beinhaltet nicht nur harte Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch weiche Faktoren wie die Stimmung der Marktteilnehmer. Nach einer Untersuchung der Kommentare auf sozialen Plattformen zu Tx haben unsere Analysten neutralen Input erhalten. Zusätzlich wurden in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen rund um Tx in den sozialen Medien diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation können mit unserer Analyse frühzeitig erkannt werden. Trotzdem hat sich die Stimmung für Tx in den vergangenen Wochen kaum verändert, weshalb die Aktie von uns eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen ebenfalls nicht außergewöhnlich, weshalb Tx auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich eine Abweichung von +18,91 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs vergleicht. Auf dieser Basis erhält die Tx-Aktie eine "Gut"-Bewertung. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage zeigt mit einer Abweichung von +15,23 Prozent ein positives Signal, weshalb die Tx-Aktie auch hier mit einem "Gut"-Rating bewertet wird. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik somit ein "Gut"-Rating.

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index auf. Mit einem Wert von 61,9 wird die Tx als "Neutral" eingestuft. Bei einer Betrachtung des RSI über 25 Tage ergibt sich jedoch ein Wert von 23, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet. Daher wird die Einstufung auf dieser Basis als "Gut" bewertet. Insgesamt erhält die Tx-Aktie für den RSI somit eine Einstufung als "Gut".