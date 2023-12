Tambourah Metals Aktie: Das ist ein Knall!

Die Tambourah Metals-Aktie verzeichnet eine negative Bewertung aus charttechnischer Sicht, basierend auf der technischen Analyse. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage zeigt eine Abweichung von -23,33 Prozent im Vergleich zum aktuellen Kurs von 0,115 AUD. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit einem Wert von 0,13 AUD unter dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von -11,54 Prozent entspricht. Insgesamt erhält das Unternehmen daher eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength-Index (RSI) ergibt ebenfalls ein gemischtes Bild. Der RSI7 von 75 führt zu einer "Schlecht"-Empfehlung, während der RSI25 von 55,56 eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Somit ergibt sich ein Gesamtranking "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien zeigt sich eine eher neutrale Anleger-Stimmung bei Tambourah Metals. Positive Themen standen in den vergangenen Tagen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.

Das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet ergibt ebenfalls eine negative Bewertung. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität war unterdurchschnittlich, und die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einem "Schlecht"-Rating bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes führt.