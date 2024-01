Tambourah Metals Aktie: Müssen Sie jetzt handeln?

Der Relative Strength Index (RSI) der Tambourah Metals liegt bei 50, was darauf hindeutet, dass die aktuelle Situation als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Dies führt zu einer Bewertung als "Neutral". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 53, was ebenfalls als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation betrachtet wird und zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Tambourah Metals derzeit bei 0,15 AUD liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 0,12 AUD aufweist. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -20 Prozent, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 0,13 AUD, was einen Abstand von -7,69 Prozent zur Folge hat und ebenfalls zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Somit erhält das Unternehmen insgesamt die Gesamtnote "Schlecht".

In Bezug auf das Anleger-Sentiment war die Stimmungslage in sozialen Netzwerken in den letzten Tagen neutral. Positive Themen dominierten an zwei Tagen, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Tambourah Metals gesprochen, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es im letzten Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Jedoch wurde das Unternehmen mehr diskutiert als üblich und erfuhr zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine Einschätzung als "Neutral" für das Anleger-Sentiment und ein "Gut"-Rating basierend auf der Diskussionsintensität.