Tambourah Metals Aktie: Kann das wirklich sein?

Die Anlegerstimmung gegenüber Tambourah Metals war in den letzten Tagen grundsätzlich neutral, wie aus der Diskussion in den sozialen Medien hervorgeht. Es gab fünf positive und zwei negative Tage, während an sieben Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Allerdings waren die neuesten Nachrichten über das Unternehmen hauptsächlich negativ, was zu einer neutralen Einschätzung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigte sich in den letzten vier Wochen eine Aufhellung des Stimmungsbildes bei Tambourah Metals, was zu einer guten Bewertung führt. Gleichzeitig wurde jedoch eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz festgestellt, da in den letzten Wochen weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Tambourah Metals daher ein gutes Rating auf dieser Stufe.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 0,15 AUD liegt, während der tatsächliche Kurs bei 0,12 AUD liegt. Dies führt zu einer schlechten Bewertung aufgrund der -20-prozentigen Distanz zum GD200. Auch der GD50 für die vergangenen 50 Tage ergibt mit einem Abstand von -7,69 Prozent eine schlechte Bewertung. Insgesamt wird daher die Gesamtnote als schlecht eingestuft.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie von Tambourah Metals als neutral eingestuft wird. Der RSI7 für sieben Tage ergibt eine neutrale Empfehlung mit einem Wert von 50, während der RSI25 für 25 Tage mit einem Wert von 62,96 ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtranking von neutral auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.