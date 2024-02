Tambourah Metals Aktie: Ganz schlechte Nachrichten!

In den letzten Wochen hat sich das Stimmungsbild bei Tambourah Metals deutlich zum Negativen verändert. Dies basiert auf der Analyse von Beiträgen in den sozialen Medien, die eine Tendenz zu besonders negativen Themen aufweisen. Daher wird das Stimmungsbild als "Schlecht" bewertet. In Bezug auf die Stärke der Diskussion, also die Anzahl der Beiträge, konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich für Tambourah Metals daher insgesamt eine Bewertung von "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Indikator und zeigt, dass in den sozialen Medien hauptsächlich negative Meinungen über die Aktie von Tambourah Metals veröffentlicht wurden. Die Diskussionen der letzten Tage haben sich vor allem mit den negativen Themen rund um das Unternehmen befasst, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ergibt ebenfalls eine Bewertung von "Schlecht". Der GD200 liegt bei 0,15 AUD, während der Aktienkurs bei 0,09 AUD um -40 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ergibt eine Abweichung von -18,18 Prozent, was zu einer weiteren Bewertung von "Schlecht" führt.

Der Relative Strength-Index zeigt für die Tambourah Metals-Aktie einen Wert von 33,33 für RSI7 und 60,99 für RSI25, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Insgesamt zeigen die verschiedenen Indikatoren eine negative Tendenz für Tambourah Metals, sowohl in Bezug auf die Stimmung der Marktteilnehmer als auch in der technischen Analyse.