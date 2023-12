Tambourah Metals Aktie: Einfach nur Wahnsinn, was hier passiert

Die Tambourah Metals verzeichnete einen Kurs von 0,14 AUD, was einem Abstand von 0 Prozent zum gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entspricht. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Über einen Zeitraum von 200 Tagen beträgt die Distanz zum GD200 jedoch -6,67 Prozent, wodurch die Einstufung als "Schlecht" erfolgt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" bewertet.

Die Stimmung bezüglich Tambourah Metals hat sich in den vergangenen Wochen deutlich verbessert, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Hinsichtlich der Diskussionsstärke in den sozialen Medien wurde in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen, weshalb Tambourah Metals eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 70 Punkten, was bedeutet, dass die Tambourah Metals-Aktie überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI25 zeigt hingegen, dass Tambourah Metals weder überkauft noch -verkauft ist, wodurch das Wertpapier mit "Neutral" eingestuft wird. Somit erhält Tambourah Metals eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Die Stimmung der Anleger kann ebenfalls einen Einfluss auf Aktienkurse haben. Laut der Betrachtung auf sozialen Plattformen waren die Kommentare überwiegend positiv, und in den letzten ein bis zwei Tagen wurden vor allem positive Themen aufgegriffen. Daher wird Tambourah Metals hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale bis positive Bewertung für Tambourah Metals basierend auf technischer Analyse, Sentiment und Buzz, Relative Strength Index und Anlegerstimmung.