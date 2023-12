Tamawood Aktie: So stark, wie lange nicht mehr!

Die Bewertung einer Aktie kann durch die Analyse von Sentiment und Buzz im Internet beeinflusst werden. Bei Tamawood zeigten sich interessante Ausprägungen, die zu einer positiven Einschätzung führten. Die Diskussionsintensität war hoch, was zu einer "Gut"-Einschätzung führte. Auch die Rate der Stimmungsänderung war eher gut, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führte. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung der Aktie führte. Negative Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden, und die Anleger zeigten sich größtenteils neutral oder positiv eingestellt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Tamawood liegt bei 76,74, was als überkauft betrachtet wird und daher zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausweitet, bewegt sich bei 66 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher für diese Kategorie die Einstufung "Schlecht".

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Tamawood auf 2,21 AUD, während der aktuelle Kurs bei 2,26 AUD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt +2,26 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage steht derzeit bei 2,44 AUD, was zu einem Abstand von -7,38 Prozent führt und die Aktie als "Schlecht" einstuft. Insgesamt wird daher die Gesamtnote "Neutral" vergeben.