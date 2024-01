Tamarack Valley Energy Aktie: Das war ja klar …

Die Dividendenrendite von Tamarack Valley Energy liegt derzeit bei 4 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik. Der Relative-Stärke-Index (RSI) von Tamarack Valley Energy zeigt für den 7-Tage-RSI einen Wert von 48,28 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Der 25-Tage-RSI liegt bei 63,78, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Analysten haben in den letzten 12 Monaten siebenmal eine "Gut"-Einschätzung, einmal eine "Neutral"-Einschätzung und keinmal eine "Schlecht"-Einschätzung für Tamarack Valley Energy vorgenommen, was langfristig zu einem Rating von "Gut" führt. Für den aktuellen Kurs von 3,07 CAD erwarten die Analysten eine Entwicklung von 69,99 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 5,22 CAD, was ebenfalls zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Insgesamt erhält die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Gut". In der technischen Analyse ist die Tamarack Valley Energy mit einem Kurs von 3,07 CAD derzeit -14,72 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt -15,66 Prozent, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einschätzung aus charttechnischer Sicht führt.

