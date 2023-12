Tamarack Valley Energy Aktie: Wie schlimm ist es wirklich?

Die Aktien von Tamarack Valley Energy haben in letzter Zeit eine negative Entwicklung verzeichnet. Der gleitende Durchschnittskurs liegt bei 3,68 CAD, während der aktuelle Kurs bei 3,01 CAD liegt. Dies entspricht einem Rückgang von 18,21 Prozent im Vergleich zum GD200, was als "Schlecht" bewertet wird. Ähnlich verhält es sich beim GD50, der bei 3,71 CAD liegt und somit einen Abstand von -18,87 Prozent aufweist, was ebenfalls zu einer Bewertung als "Schlecht" führt.

In den Diskussionsforen und Meinungsspalten sozialer Medien zeigt sich jedoch eine positive Stimmung unter den Anlegern. In den letzten beiden Wochen wurden überwiegend positive Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung der Anleger-Stimmung als "Gut" führt.

Der Aktienkurs von Tamarack Valley Energy hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -26,13 Prozent erzielt, was 22,76 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Energie" liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" liegt die Aktie mit -3,37 Prozent unter der durchschnittlichen jährlichen Rendite von -3,37 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht" führt.

Im Hinblick auf fundamentale Kennzahlen weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einen Wert von 15 auf, was bedeutet, dass die Börse 15,07 Euro für jeden Euro Gewinn von Tamarack Valley Energy zahlt. Dies liegt 79 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 72 und führt zu einer Einstufung als "Gut", da die Aktie unterbewertet ist.

Insgesamt zeigt sich eine gemischte Bewertung der Aktie von Tamarack Valley Energy, wobei technische Analysen auf eine negative Entwicklung hindeuten, während die Anleger-Stimmung und fundamentale Kennzahlen eher positiv ausfallen.