Tamarack Valley Energy Aktie: Viel Lärm um nichts!

Der Aktienkurs von Tamarack Valley Energy verzeichnet eine Rendite von -26,13 Prozent im vergangenen Jahr, was im Vergleich zum Durchschnitt des Sektors "Energie" eine Unterperformance von 22,76 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch" beträgt -3,37 Prozent, wobei Tamarack Valley Energy aktuell 22,76 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie insgesamt die Bewertung "Schlecht".

Das Sentiment und der Buzz in der Internet-Kommunikation zeigen, dass die Stimmung für Tamarack Valley Energy in den letzten Wochen deutlich verbessert ist. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung in diesem Bereich. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat ebenfalls zugenommen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Auch hier erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung und wird insgesamt auf dieser Stufe mit "Gut" bewertet.

In Bezug auf die Dividende weist Tamarack Valley Energy derzeit eine Dividendenrendite von 4 % aus, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 73,78 %. Die Differenz von 69,78 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 3,68 CAD liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 3,01 CAD erreicht hat. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -18,21 Prozent und einer Bewertung als "Schlecht". Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 3,71 CAD, was einen Abstand von -18,87 Prozent zur Aktie bedeutet und ebenfalls zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Insgesamt wird die Aktie daher mit der Gesamtnote "Schlecht" bewertet.