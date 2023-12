Tamarack Valley Energy Aktie: Geht das wirklich noch so weiter?

Der Relative Strength Index (RSI) für die Tamarack Valley Energy-Aktie hat in den letzten 7 Tagen einen Wert von 39, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 66,16, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Rating führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Tamarack Valley Energy.

In den letzten Wochen war eine Zunahme negativer Kommentare über Tamarack Valley Energy in Social Media zu beobachten, was zu einem "Schlecht"-Rating von der Redaktion führt. Die Aktie wurde deutlich weniger diskutiert als normal, und es ist eine abnehmende Aufmerksamkeit zu verzeichnen, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Energie") liegt Tamarack Valley Energy mit einer Rendite von -26,13 Prozent mehr als 28 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche kommt die Aktie mit einer Rendite von 27,5 Prozent deutlich schlechter weg, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Tamarack Valley Energy mit einem Wert von 15,07 deutlich günstiger als das Branchenmittel von 67,99, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Die Aktie wird daher als unterbewertet eingestuft.