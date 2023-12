Tamarack Valley Energy Aktie: Eine neue Chance!

Die Tamarack Valley Energy hat in den letzten 12 Monaten eine Dividende von 4% ausgeschüttet, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch (74,96%) als niedrig zu bewerten ist. Die Differenz von 70,96 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Analysten haben in den letzten 12 Monaten insgesamt 7 positive, 1 neutrale und 0 negative Empfehlungen für Tamarack Valley Energy abgegeben, was zu einer Gesamteinstufung von "Gut" führt. Im letzten Monat ergab sich eine ähnliche Einschätzung mit 6 positiven, 1 neutralen und 0 negativen Empfehlungen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beträgt 5,22 CAD, was einer erwarteten Kurssteigerung von 63,6% entspricht und somit mit "Gut" bewertet wird.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Tamarack Valley Energy derzeit mit einem Wert von 20 als überverkauft gilt, was als positives Signal eingestuft wird. Bei einer Betrachtung über 25 Tage ergibt sich ein RSI-Wert von 65, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt führt dies zu einer Gesamteinstufung des RSI als "Gut".

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt hat die Tamarack Valley Energy in den letzten 12 Monaten eine Performance von -26,13% erzielt, während ähnliche Aktien aus der Branche im Durchschnitt nur um -0,26% gefallen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -25,86% im Branchenvergleich. Im "Energie"-Sektor lag die Rendite bei -0,26%, was einer Unterperformance von 25,86% für Tamarack Valley Energy entspricht. Diese Unterperformance führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in dieser Kategorie.