Tamarack Valley Energy Aktie: Das Aus steht bevor - oder?

Basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs wird die Tamarack Valley Energy derzeit als "Schlecht" eingestuft. Dies liegt daran, dass der GD200 des Wertes bei 3,63 CAD liegt, was bedeutet, dass der Aktienkurs (3,11 CAD) um -14,33 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage beträgt 3,54 CAD, was einer Abweichung von -12,15 Prozent entspricht. Somit wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Tamarack Valley Energy in den sozialen Medien. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Tamarack Valley Energy wurde deutlich weniger diskutiert als normal, außerdem ist eine abnehmende Aufmerksamkeit zu verzeichnen. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Schlecht"-Rating.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An sechs Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein, zwei Tagen wurde verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Tamarack Valley Energy diskutiert. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

In Bezug auf die Dividende ist Tamarack Valley Energy im Vergleich zum Branchendurchschnitt Öl Gas & Kraftstoffverbrauch (97,31 %) mit einer Dividende von 4 % niedriger zu bewerten, da die Differenz 93,31 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung "Schlecht" ableiten.