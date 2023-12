Tamai Steamship Aktie: Das ist ein Hammer

Der Relative Strength Index (RSI) für die Tamai Steamship-Aktie zeigt einen Wert von 67 für die letzten 7 Tage, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis von 44,06 führt zu einer Neutral-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Tamai Steamship.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Tamai Steamship-Aktie der letzten 200 Handelstage ergibt einen aktuellen Wert von 1628,86 JPY, was zu einer positiven Bewertung führt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch eine neutrale Bewertung, da der aktuelle Wert von 1763,04 JPY nur geringfügig vom letzten Schlusskurs abweicht.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen eine mittlere Aktivität und kaum Veränderungen in Bezug auf die Stimmung rund um die Aktie von Tamai Steamship, was zu einer neutralen Langzeitbewertung führt. Auch die Anlegerstimmung spiegelt diese Neutralität wider, da überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden.

Zusammenfassend ist die Aktie von Tamai Steamship nach verschiedenen Bewertungskriterien als "neutral" einzustufen.