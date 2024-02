Tamai Steamship Aktie: Viel fehlt nicht mehr!

In den letzten Wochen gab es keine klare Veränderung in der Kommunikation über Tamai Steamship in den sozialen Medien. Es gab keine grundlegende Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Daher wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet. Die Intensität der Diskussionen über eine Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Tamai Steamship wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen überwiegend negativ. An einem Tag war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Tamai Steamship diskutiert. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Schlecht". Insgesamt ergibt sich daher für das Anleger-Sentiment eine "Schlecht"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen. Der RSI der Tamai Steamship liegt bei 88,62, was als überkauft betrachtet wird, und daher eine Bewertung als "Schlecht" ergibt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 54, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt und daher ein "Neutral" zugeordnet wird. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Schlecht" vergeben.

Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts kann dazu genutzt werden, den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Tamai Steamship-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt aktuell 1706,2 JPY. Damit liegt der letzte Schlusskurs (1866 JPY) deutlich darüber (Unterschied +9,37 Prozent), und die Aktie wird auf dieser Basis als "Gut" bewertet. Auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt der gleitende Durchschnitt 1879,08 JPY und der letzte Schlusskurs liegt auf ähnlicher Höhe (-0,7 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für Tamai Steamship ergibt, und die Aktie erhält eine "Neutral"-Bewertung. Die Tamai Steamship-Aktie wird für die einfache Charttechnik in Summe somit mit einem "Gut"-Rating versehen.