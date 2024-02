Tamai Steamship Aktie: Diese Infos sollten Sie kennen!

Die Tamai Steamship Aktie wird anhand des gleitenden Durchschnittskurses als "Gut" eingestuft. Der GD200 liegt bei 1708,31 JPY, was 11,16 Prozent über dem aktuellen Kurs von 1899 JPY liegt. Der GD50 beträgt 1880,86 JPY, was einer Abweichung von +0,96 Prozent entspricht. Somit wird die Aktie in diesem Zeitraum als "Neutral" bewertet. Insgesamt erhält die Aktie das Rating "Gut".

Die Stimmung in den sozialen Medien ist überwiegend negativ gegenüber Tamai Steamship. Es gab ein positive und zwei negative Tage, sowie zwei Tage ohne eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch neutral. Auf Basis der Stimmungsanalyse erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Einschätzung.

In den letzten Wochen gab es keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Tamai Steamship in den sozialen Medien. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie zeigt, ob das Unternehmen viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Tamai Steamship wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Der Relative Strength-Index ergibt für die Tamai Steamship-Aktie einen Wert von 71,43 für RSI7 und 51,09 für RSI25. Somit wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. Das Gesamtranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators lautet daher "Schlecht".