Tamai Steamship Aktie: Bitte unbedingt die Zahlen anschauen!

Der Relative Strength Index (RSI) der Tamai Steamship steht bei 36,1, was auf eine neutrale Situation hinweist. Dies bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 47, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie daher in dieser Kategorie als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung festgestellt werden. Das Stimmungsbild bleibt neutral, da keine auffälligen Tendenzen in den sozialen Medien erkennbar sind. Auch die Stärke der Diskussion zeigt keine signifikanten Unterschiede, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Tamai Steamship derzeit bei 1638,32 JPY liegt, während der aktuelle Kurs bei 1817 JPY steht. Dies führt zu einer Bewertung von "Gut", da die Distanz zum GD200 bei +10,91 Prozent liegt. Der GD50 der letzten 50 Tage zeigt einen Stand von 1749,72 JPY, was als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Gesamtnote von "Gut".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Tamai Steamship eher neutral diskutiert, und auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine signifikanten positiven oder negativen Themen. Aufgrund dieses neutralen Stimmungsbildes erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Sentiments.

Zusammenfassend wird die Tamai Steamship in den verschiedenen Kategorien insgesamt als "Neutral" bewertet.