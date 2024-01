Tama Home löst Jubelsturm aus!

Die technische Analyse der Tama Home-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 3568,35 JPY liegt, während der aktuelle Kurs bei 4230 JPY liegt. Dies ergibt eine Distanz zum GD200 von +18,54 Prozent, was als "Gut" bewertet wird. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 3670,5 JPY, was einem Abstand von +15,24 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Gut" basierend auf der technischen Analyse.

Die Stimmung unter den Anlegern in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Tama Home ist neutral. In den vergangenen zwei Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Tama Home-Aktie zeigt einen Wert von 13 für die letzten 7 Tage, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und daher als "Gut" bewertet wird. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis liegt mit einem Wert von 24,49 im überverkauften Bereich, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Gut"-Rating für die Aktie basierend auf dem RSI.

Die Auswertung der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität zeigt, dass es keine bedeutende Tendenz in der Anlegerstimmung gab und die Diskussionsintensität sich nicht signifikant verändert hat. Dies führt zu einem Gesamtrating von "Neutral" für die Tama Home-Aktie in Bezug auf Sentiment und Buzz.

Insgesamt erhält die Tama Home-Aktie daher gemäß der verschiedenen Analysen und Bewertungen ein überwiegend neutrales bis gutes Rating.