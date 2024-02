Tama Home Aktie: Hier kann jetzt alles passieren

Die Tama Home-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 3628,45 JPY verzeichnet. Am letzten Handelstag wurde ein Schlusskurs von 3950 JPY erzielt, was einem Unterschied von +8,86 Prozent entspricht und eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht ergibt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt wurde analysiert und der letzte Schlusskurs von 3926 JPY lag nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Tama Home-Aktie für die einfache Charttechnik eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength-Index (RSI) beträgt 68,75, was darauf hindeutet, dass die Tama Home-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, und daher eine "Neutral"-Einstufung erhält. Bei Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich für die Aktie ein RSI-Wert von 58, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich für die RSI eine "Neutral"-Einstufung.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen eher neutral, während in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um die Tama Home-Aktie angesprochen wurden. Dies führt zu einer Gesamteinstufung der Anleger-Stimmung als "Gut".

In Bezug auf Sentiment und Buzz hat sich die Stimmung für Tama Home in den letzten Wochen kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war ebenfalls unauffällig, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit "Neutral" bewertet.