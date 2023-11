Tam Jai International Aktie: So schnell kann es gehen

Die technische Analyse der Tam Jai-Aktie zeigt eine Abweichung von -28,18 Prozent des aktuellen Kurses (1,3 HKD) vom gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 1,81 HKD, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) (1,32 HKD), liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-1,52 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Stimmung hinsichtlich der Tam Jai-Aktie wird als neutral eingestuft, sowohl durch die Analyse der Kommentare auf sozialen Plattformen als auch durch die Themen, die in den sozialen Medien rund um Tam Jai diskutiert wurden. Auch die Kommunikation über Tam Jai in den Social Media in den letzten Wochen zeigt keine eindeutige Veränderung, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis für Tam Jai zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Tam Jai-Aktie damit als "Neutral" bewertet.