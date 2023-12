Tam Jai International Aktie: Gerüchteküche brodelt!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den letzten Tagen war die Aktie von Tam Jai Gegenstand von Diskussionen in den sozialen Medien. Es gab weder besonders positive noch negative Ausschläge. Auch der Meinungsmarkt hat sich weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Tam Jai beschäftigt. Insgesamt führt dies zu einer "Neutral"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Je nach Diskussionsintensität und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Tam Jai wurde langfristig eine mittlere Aktivität in den sozialen Medien gemessen, weshalb diesem Signal die Bewertung "Neutral" zugeordnet wird. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, es ließen sich kaum Änderungen identifizieren. Für das langfristige Stimmungsbild ergibt sich daher insgesamt das Ergebnis "Neutral".

In der technischen Analyse ergibt sich für die Tam Jai-Aktie ein Durchschnitt von 1,74 HKD für den Schlusskurs aus den letzten 200 Handelstagen. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 1,21 HKD (-30,46 Prozent Unterschied), was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt (1,28 HKD) liegt mit einem letzten Schlusskurs ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt (-5,47 Prozent Abweichung). Somit wird die Tam Jai-Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Schlecht"-Rating bedacht.

Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie von Tam Jai ein Neutral-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Tam Jai-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 56,25, was eine "Neutral"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 55,77, der für diesen Zeitraum eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.