Tam Jai International Aktie: Eine klare Abfuhr!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei überkauften Titeln könnten kurzfristig Kursrücksetzer eintreten, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für Tam Jai wird der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt bei 62,5 Punkten, was darauf hindeutet, dass Tam Jai weder überkauft noch überverkauft ist, und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält. Im Gegensatz dazu ist der 25-Tage-RSI überkauft, wodurch das Wertpapier mit "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt erhält das Tam Jai-Wertpapier also ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung der Tam Jai-Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts zeigt, dass der aktuelle Trend des Wertpapiers bei einem Wert von 1,5 HKD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 1,1 HKD deutlich darunter liegt. Dies entspricht einem Unterschied von -26,67 Prozent und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Auch bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie aufgrund des Unterschieds zum letzten Schlusskurs ein "Schlecht"-Rating. Somit wird die Tam Jai-Aktie für die einfache Charttechnik insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung lässt sich über einen längeren Zeitraum eine mittlere Diskussionsintensität und eine konstante Rate der Stimmungsänderung bei Tam Jai beobachten. Dies führt zu einer "Neutral"-Einstufung in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild.

Die Diskussionen rund um Tam Jai auf Plattformen der sozialen Medien zeigen weder positive noch negative Ausschläge. Es wurden überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen, wodurch das Unternehmen als "Neutral" eingestuft wird. Zusammenfassend ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Tam Jai bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Neutral" bewertet ist.