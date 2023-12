Talos Energy Aktie: Aus und vorbei!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Talos Energy betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 24,43 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie momentan überverkauft ist und als "Gut" eingestuft wird. Auf der 25-Tage-Basis ist die Aktie jedoch weder überkauft noch überverkauft und erhält daher ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die 200-Tage-Linie (GD200) liegt der Kurs der Talos Energy-Aktie bei 14,05 USD, was einem Abstand von -4,29 Prozent zur GD200 von 14,68 USD entspricht. Das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) liegt bei 14,62 USD, was einer Differenz von -3,9 Prozent entspricht. Basierend auf diesen Werten erhält die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Das Sentiment und der Buzz rund um Talos Energy waren in den letzten Wochen negativ. Die Stimmung der Marktteilnehmer war ebenfalls im roten Bereich, was zu einer "Schlecht"-Bewertung der Aktie führt. Die Diskussionen und die Aufmerksamkeit der Anleger für das Unternehmen waren weniger als normal, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

Abschließend zeigt sich, dass die Dividendenrendite von Talos Energy derzeit bei 0 % liegt, was im Vergleich zur Branche Öl Gas & Kraftstoffverbrauch zu einem geringeren Ertrag von 23,53 Prozentpunkten führt. Aufgrund dessen erhält die Ausschüttungspolitik des Unternehmens eine "Schlecht"-Bewertung.